زيلينسكى: روسيا ستهزم مثل الألمان فى الحرب العالمية الثانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى، فى فيديو عبر قناته على تطبيق "تليجرام": «كما دمّرنا الشر (النازيين) وقتها معاً، ندمر الآن شراً مماثلاً"، فى إشارة إلى الحرب مع روسيا، متابعا "كما اعتمدنا، وقتها، على القوى المشتركة للأمم الحرة، نحارب، الآن، الشر مع العالم الحر وأوروبا الحرة، وسننتصر"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.