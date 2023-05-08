جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى، فى فيديو عبر قناته على تطبيق "تليجرام": «كما دمّرنا الشر (النازيين) وقتها معاً، ندمر الآن شراً مماثلاً"، فى إشارة إلى الحرب مع روسيا، متابعا "كما اعتمدنا، وقتها، على القوى المشتركة للأمم الحرة، نحارب، الآن، الشر مع العالم الحر وأوروبا الحرة، وسننتصر"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيلينسكى: روسيا ستهزم مثل الألمان فى الحرب العالمية الثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.