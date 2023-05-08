القاهرة الإخبارية: أم درمان استقبلت عددا كبيرا من النازحين

جدة - نرمين السيد - وقالت القناة الإخبارية، إن أم درمان استقبلت عددا كبيرا من النازحين من مناطق أخرى، مشيرة إلى وجود تعاون وتكافل مجتمعى واسع فى المدينة السودانية لاستيعاب النازحين.
ويشهد السودان اشتباكات بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع المتمردة منذ 15 أبريل الماضى، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة والجلوس على مائدة المفاوضات، لحقن دماء الشعب السودانى.
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