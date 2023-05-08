الصومال تجلى 92 مواطنا من السودان

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الصومالى أبشر عمر جامع، إنه تم استقبال 92 مواطنا تم إجلاؤهم من السودان بسبب الصراع الدائر، حيث وصلوا مطار آدم عبدالله الدولى بمقديشيو، وتم نقلهم من مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.





وأضاف الوزير - فى تصريح وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الإثنين - "أنه سيتوجه 34 من هولاء المواطنين إلى محافظات البلاد، وستتم مواصلة تقديم المساعدات لهم لحين انضمامهم إلى عائلاتهم"، مؤكداً التزام وزارة الخارجية بالعمل على إعادة المواطنين الراغبين إلى ديارهم. تعد هذه الرحلة الثالثة التى تحمل مواطنين تم إجلاؤهم من السودان، حيث هبطت طائرتان تحملان 137 مواطناً سابقاً فى العاصمة مقديشيو ومدينة غروى، ليرتفع إجمالى عدد الذين تم إجلاؤهم إلى 230 مواطناً.

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