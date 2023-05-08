بولندا تستقبل أكثر من 27 ألف لاجئ أوكرانى خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الإثنين، وصول 27 ألفا و900 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ 24 فبراير 2022 إلى 11.7 مليون لاجئ.





وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" فى نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية - أن نحو 24 ألف شخص غادروا بولندا أمس الأحد عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ 9.91 مليون شخص. كانت بولندا قد مررت فى مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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