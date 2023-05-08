دوت الخليج -

العدو الصهيوني يتوغل وسط قطاع غزة

توغلت آليات وجرافات العدو الصهيوني، اليوم الإثنين، شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة. العدو الصهيوني يتوغل وسط قطاع غزةتوغلت آليات وجرافات العدو الصهيوني، اليوم الإثنين، شرق المحافظة الوسطى بقطاع غزة. وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية وفا، بأن عددا من الآليات والجرافات العسكرية الإسرائيلية توغلت داخل أراضي المواطنين شرق مخيم المغازي وسط القطاع، وقامت بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين الزراعية. يذكر أن آليات العدو تتوغل بين الفينة والأخرى على طول الحدود الشمالية والشرقية للقطاع، وتقوم بأعمال تجريف وتخريب في ممتلكات المواطنين الزراعية. كما جرفت سلطات العدو الصهيوني اليوم الإثنين، مشتلا في بلدة حزما، شمال شرق القدس. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات العدو اقتحمت حزما وجرفت مشتلا يقع بجانب الشارع الرئيس، ويعود لمواطن من عائلة صلاح الدين، بحجة عدم الترخيص.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العدو الصهيوني يتوغل وسط قطاع غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.