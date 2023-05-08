العالم اليوم - 82 مليون دولار أرباح التجاري الكويتي في الربع الأول

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 مايو 2023 01:23 مساءً - أعلن البنك التجاري الكويتي، الاثنين، ارتفاع أرباحه 12.8 بالمئة لتصل إلى 25.08 مليون دينار (حوالي 81.89 مليون دولار) في الربع الأول من 2023 مقابل 22.23 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، ، لترتفع ربحية السهم بنسبة 18.8 بالمئة في فترة المقارنة.

وشهدت الإيرادات التشغيلية للبنك ارتفاعا بنحو 34.1 في المائة لتبلغ 40.3 مليون دينار في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 30 مليون دينار في الفترة الممائلة من عام 2022.

وشهد إجمالي حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم تراجع في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 22 في المائة، ليبلغ 684.2 مليون دينار كما في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وقال البنك التجاري الكويتي، في بيان على موقع بورصة الكويت، إن ارتفاع الأرباح يعود بشكل أساسي إلى زيادة إيرادات الفوائد وإيرادات الرسوم وصافي الربح في التعاملات بالقطع الأجنبي والتي عوضت بشكل جزئي الزيادة في المخصصات والزيادة في المصاريف التشغيلية".