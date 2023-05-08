رئيس أوزبكستان يدعو لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

جدة - نرمين السيد - دعا رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، اليوم الإثنين، لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، دون أن يذكر تاريخًا للتصويت، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز" ووكالة الإعلام الروسية، منذ قليل.





وكان الناخبون فى أوزبكستان قد وافقوا على حزمة من التعديلات الدستورية فى استفتاء أُجرى فى 30 أبريل الماضى، وهى التعديلات التى سمحت لميرضيائيف بالترشح لولايتين إضافيتين، مدة كل منها سبع سنوات.

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