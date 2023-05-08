مراسل القاهرة الإخبارية: مواجهات فى وسط وجنوب الخرطوم (فيديو)

وقال محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية" من الخرطوم، إن منطقة وسط وجنوب العاصمة تشهد مواجهات، بالإضافة إلى استمرار تحليق طائرات الجيش لمطاردة الميليشيا المتمردة.
وأضاف "إبراهيم"، خلال رسالة على الهواء لـ"القاهرة الإخبارية" مع الإعلامى حسانى بشير، اليوم الإثنين، أن هناك بعض المناطق ما زالت تُعانى من انقطاع واسع للتيار الكهربائى والمياه وسط زيادة أسعار الغذاء، فيما يشهد عدد من المتاجر نفاد المواد الأساسية، مشيرًا إلى أن ميليشيا الدعم السريع تواصل عمليات نهب وسرقات البنوك فى الخرطوم.
ووفقا لما أفاد به مراسل "القاهرة الإخبارية" نقلًا عن شهود عيان، حاولت ميليشيا الدعم السريع السيطرة على موقع الجمارك السودانية التابع للشرطة، الذى يقع فى الشارع الرئيسى الرابط بين الخرطوم وولاية الجزيرة.
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