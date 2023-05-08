حرائق مستعرة تضرب جبال الأورال الروسية

وبحسب الوكالة، تشيع حرائق الغابات فى أواخر الربيع وفى الصيف فى غابات روسيا الشاسعة وسهولها العشبية، لكن عددًا من الحرائق التى اندلعت مؤخرًا أثارت شكوكا فى وجود إهمال.
وامتدت الحرائق إلى بعض المناطق السكنية فى منطقة كورجان فى جنوب روسيا، مما دفع وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف إلى زيارتها فى وقت مبكر، اليوم الإثنين.
وقال كورينكوف، فى منشور على تطبيق تيليجرام: "لقد صار الوضع صعبًا".
فيما فتحت سلطات التحقيق المحلية تحقيقًا جنائيًا حول حريق كبير أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص أمس الأحد، ودمر عددًا من المنازل والشركات.
وفى بيان عبر الإنترنت، قالت سلطات التحقيق فى كورجان: "بات اتساع نطاق الحريق ممكنًا بسبب الإهمال المحتمل من جانب المسؤولين المعنيين".
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