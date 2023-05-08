العالم اليوم - ساويرس يشارك بمشروع لتحويل وسائل النقل الخفيف للكهرباء

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 مايو 2023 02:20 مساءً - وقعت شركة أوراسكوم للاستثمار المصرية، التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "BluEV"، بهدف تشجيع وسائل النقل الخفيف على التحول إلى العمل بالكهرباء في مصر وخارجها.

وقالت أوراسكوم للاستثمار في بيان للبورصة المصرية، الاثنين، إن الطرفين يهدفان من هذه الشراكة إلى إطلاق حقبة جديدة في صناعة المواصلات من خلال شبكة "BluEV" الذكية لمحطات تبديل البطاريات ومنصتها الرقمية، وهو ما من شأنه تسريع التحول الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لقطاع النقل الخفيف.

وشركة BluEV المصرية تقدم عبر منصتها الرقمية خدمات تبديل البطاريات الفارغة لوسائل النقل الخفيف التي تعمل بالكهرباء ببطاريات مشحونة، عبر المحطات التابعة لها، بما يوفر وقت الشحن الطويل والتغلب على المتاعب المتعلقة بالبطارية، بحسب بيان اليوم.

وذكر البيان أن BluEV تتيح بنية تحتية متطورة ومستدامة تغذي المركبات ثنائية وثلاثية العجلات بالطاقة النظيفة ويساعد بشكل كبير على التخلص من الانبعاثات الملوثة للبيئة في المناطق السكنية.

كما تتيح الشركة إمكانية شراء مركبات كهربائية خفيفة بالتقسيط أو تحويل الدرجات النارية إلى مركبة كهربائية في إحدى مراكز التحويل المعتمدة.

وذكر البيان أن شركة BluEV تهدف إلى توطين صناعة النقل الكهربائي الخفيف في مصر وذلك من أجل توفير تكنولوجيا متطورة للنقل بأسعار في متناول المستهلك بالإضافة إلى الأثر البيئي.

وقال نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار: "إن هذه الشراكة تقدم حلا عمليا قابلا للتطبيق سيتحول بموجبه القطاع الضخم للنقل الخفيف في مصر والمنطقة تحولا شاملا إلى آخر صديق للبيئة وبتكلفة معقولة تقلل من عبء ارتفاع أسعار أسعار الوقود على المستخدم".

وأشار إلى أن هذه الشراكة تتوافق كذلك مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التي تم إطلاقها قبل مؤتمر الأمم المتحدة (COP27).