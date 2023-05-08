خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: تخوفات جديدة داخل موسكو قبل احتفالات النصر

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكاى بى"، لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن روسيا تتخوف فى احتفالاتها بعيد النصر هذا العام بسبب الهجوم المضاد الذى أكدته أوكرانيا، والذى من المزمع أن يتم اليوم الإثنين، قائلاً إن الهجوم يهدف إلى تأثير نفسى إعلامى كبير على الشعب الروسى.
وأضاف، أن هناك أنباء، ولكنها غير مؤكدة حتى هذه اللحظة، عن سحب جميع الهواتف المحمولة من الجنود الأوكرانيين الذين سيقومون بهذا الهجوم تحسبًا للسرية التامة، وعدم إبلاغ أحد بالتوقيت الصحيح، ولكن لم تؤكد أوكرانيا أو الأنباء بشكل عام هذا حتى الآن.
وأشار خبير الشؤون الروسية، إلى أنه على الرغم من الهجوم الذى حدث على الكرملين منذ أيام قليلة من استهدافه، يعيش الشعب الروسى أجواء طبيعية تمامًا ولا يكترث لذلك مطلقًا.
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