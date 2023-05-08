ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الكونغو إلى 401 

جدة - نرمين السيد - وتسببت الأمطار الغزيرة فى منطقة كاليهى بإقليم ساوث كيفو فى فيضان الأنهار، يوم الخميس الماضى، مما أغرق قريتى بوشوشو ونياموكوبى.
وأفادت تقارير بوفاة ما لا يقل عن 176 شخصًا، يوم الجمعة، وفُقد الكثير بينما انتشل عمال الإغاثة عشرات الجثث.
ونقلت "رويترز" عن ثيو نجوابيدجى كاسي، حاكم إقليم ساوث كيفو، فى رسالة اليوم الإثنين، إن عدد القتلى الآن بلغ 401. ولم يذكر المزيد من التفاصيل.
وأرسلت الحكومة المركزية وفدًا إلى كاليهى وأعلنت الحداد الوطنى اليوم.
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