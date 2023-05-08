نقل ملك النرويج إلى مستشفى بعد إصابته بعدوى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز"، قالت الأسرة المالكة النرويجية فى بيان، اليوم الاثنين، إن الملك البالغ من العمر 86 عامًا، فى حالة مستقرة، وسيبقى فى المستشفى لبضعة أيام.

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