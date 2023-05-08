كيسنجر: حرب كييف تقترب من نقطة تحول.. وأتوقع بدء المفاوضات نهاية العام

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى الأسبق، هنرى كيسنجر، إن الحرب الروسية الأوكرانية تقترب من نقطة تحول، متوقعاً أن تبدأ المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بحلول نهاية العام الحالى.





وأضاف الدبلوماسى الأمريكى فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، "الآن بعد أن دخلت الصين فى مسار المفاوضات، أعتقد أنه بحلول نهاية العام سوف نتحدث عن عمليات تفاوض ومفاوضات فعلية بين روسيا وأوكرانيا". وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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