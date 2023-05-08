السعودية تجلى 1174 شخصا من السودان

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات السعودية، وصول نحو 453 شخصاً من الجنسية السودانية واليمنية، الذين تم إجلاؤهم عبر سفينتى "أبها والرياض" وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها المملكة لإجلاء المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى السعودية.





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