العالم اليوم - النفط يزيد مكاسبه بأكثر من 2 بالمئة مع انحسار مخاوف الركود

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 مايو 2023 03:22 مساءً - رتفعت أسعار النفط في تعاملات الاثنين مع انحسار المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة ليتحول تركيز السوق على شح المعروض، مما دعم الأسعار بعد تسجيلها هبوطا أسبوعيا على مدى ثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر تشرين الثاني.

وساعد تقرير أفضل من المتوقع للوظائف بالولايات المتحدة لشهر أبريل أسعار النفط على الارتفاع أربعة بالمئة يوم الجمعة، بالرغم من أن قوة سوق العمل يمكن أن تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

التغير في الأسعار

ارتفع خام برنت 1.63 دولار أو 2.16 بالمئة إلى 76.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:09 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.72 دولار أو 2.4 بالمئة ليصل إلى 73.09 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

وقالت تينا تينج المحللة في سي.إم.سي ماركيتس "انتعاش النفط يأتي في أعقاب ارتفاع أسهم الطاقة في وول ستريت يوم الجمعة الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن بيانات قوية للوظائف مما هدأ المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وشيك".

وكان خام برنت قد أنهى الأسبوع الماضي منخفضا نحو 5.3 بالمئة بينما انخفض الخام الأميركي 7.1 بالمئة حتى بعد انتعاش الأسعار يوم الجمعة. وانخفض الخامان على مدى ثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر.

وتبدأ جولة من التخفيضات الطوعية للإنتاج من بعض دول تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها، هذا الشهر. ويعقد التحالف اجتماعه التالي في الرابع من يونيو.

ومن المتوقع أن تصدر الولايات المتحدة الأربعاء تقريرا عن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل وهو ما يمكن أن يؤثر على قرار الاحتياطي الفيدرالي حول أسعار الفائدة.

وتصدر أوبك أحدث تقرير شهري عن سوق النفط يوم الخميس، والذي سيقدم قراءة محدثة لتوقعات العرض والطلب.