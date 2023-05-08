العالم اليوم - ارتفاع أرباح "ديوا" 10.4% بالربع الأول من 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 مايو 2023 03:22 مساءً - ارتفعت أرباح هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بنسبة 10.4 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، لتبلغ 763 مليون درهم (نحو 208 ملايين دولار) مستفيدة من زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد.

وقالت "ديوا"، المدرجة في سوق دبي المالي، في بيان الاثنين إن إيراداتها الإجمالية في الربع الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 7.3 بالمئة إلى 5.44 مليار درهم (حوالي 1.5 مليار دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكر البيان أن الإيرادات الفصلية لخدمات الكهرباء ارتفعت في الربع الأول بنسبة 7.2 بالمئة، وخدمات المياه بنسبة 7 بالمئة، والتبريد 4.6 بالمئة، كما ارتفعت إيرادات أصول الهيئة الأخرى بنسبة 11.2 بالمئة.

وقالت "ديوا"، وهي المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، إن الطلب على الطاقة ارتفع في الربع الأول بنسبة 5.3 بالمئة على أساس سنوي، كما ارتفع الطلب على المياه بنسبة 6.25 بالمئة.

وبنهاية الربع الأول من عام 2023، قدمت هيئة كهرباء ومياه دبي خدماتها إلى 1,169,713 متعاملا، بزيادة 12,212 متعاملا مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، و51,022 متعاملا مقارنة بالربع الأول من عام 2022، بحسب البيان.

وتشهد دبي زيادة كبيرة في شراء العقارات والتأجير منذ العام الماضي، حيث يتزايد إقبال العملاء أيضا على وحدات الإسكان الفاخر، وشهدت الفترة الأخيرة صفقات عقارية بمبالغ قياسية.