وزير الخارجية الصينى يبدأ جولة أوروبية تشمل فرنسا وألمانيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الإثنين، إن "الزيارة تأتى بدعوة من وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، ووزيرة الخارجية النرويجية أنيكين فيتفيلت".

وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية الصينى تشين جانج، أن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة لها أهمية كبيرة ليس فقط لكلا البلدين، ولكن أيضا للعالم بأسره.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع السفير الأمريكى لدى الصين نيكولاس بيرنز فى بكين، وفقا لما أوردته شبكة "سى جى تى إن" الإخبارية الصينية على موقعها الإلكترونى.

وأشار تشين إلى أن زخم التنمية الإيجابى الذى تم تحقيقه بشق الأنفس بعد اجتماع الرئيسين الصينى شى جين بينج والأمريكى جو بايدن فى نوفمبر الماضى، قد تم تدميره بسبب التصريحات والأفعال الخاطئة للولايات المتحدة، مشددا على ضرورة تحقيق الاستقرار بين الصين والولايات المتحدة وتجنب وقوع الحوادث بينهما.

وأشار وزير الخارجية الصينى إلى مبدأ "الاحترام المتبادل والتعايش السلمى والتعاون المربح للجانبين"، معربا عن أمل الصين فى أن يتحرك الجانب الأمريكى فى نفس الاتجاه مع الصين لدفع العلاقات الثنائية نحو الخروج من المأزق والعودة إلى المسار الصحيح.

ودعا تشين الولايات المتحدة إلى التوقف عن الإضرار بسيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، ودفع المفاوضات والمحادثات على أساس الاحترام المتبادل، معربا عن أمله فى أن يبذل السفير بيرنز جهودا بناءة فى الصين وأن يكون جسرا بين الصين والولايات المتحدة.