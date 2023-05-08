ماكرون يشهد الاحتفال بذكرى النصر فى الحرب العالمية الثانية

جدة - نرمين السيد - وأشار الإعلامى حسانى بشير، خلال تغطية "القاهرة الإخبارية" إلى أن الرئيس ماكرون يشهد احتفالات فرنسا بعيد النصر وهو يتجه إلى الشانزلزيه، حيث يضع أكليلًا من الزهور على تمثال الزعيم الراحل مؤسس الجمهورية الفرنسية.
كما يعيد ماكرون إشعال الشعلة على قبر الجندى المجهول تحت قوس النصر، وذلك تكريمًا لعدد كبير من الشخصيات التى تم اعتقالها خلال الحرب العالمية الثانية.
وأشار مذيع "القاهرة الإخبارية"، إلى أن الاتحاد العام للعمل، وهو واحد من أكبر النقابات العمالية بفرنسا، قد دعا إلى مسيرة لإحياء ذكرى الثامن من مايو تكريمًا للمقاومة الفرنسية التى كان لها دور كبير فى الحرب العالمية الثانية مع دول الحلفاء.
ويأتى الاحتفال الفرنسى ذلك إطار الاحتفالات بالذكرى الـ 78 لانتصار دول الحلفاء على دول المحور فى الثامن من شهر مايو عام 1945.
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