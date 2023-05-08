العالم اليوم - صندوق مصر السيادي يطلق شركة لخدمات الصيدليات وتجارة الأدوية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 مايو 2023 04:19 مساءً - أعلن صندوق مصر السيادي، من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، الاثنين، عن شراكة مع "بي إنفستمنتس القابضة، و"صيدلية العزبي" لإطلاق شركة خدمات لوجستية للصيدليات وتجارة الأدوية.

وذكر البيان أن صيدلية العزبي، وهي واحدة من أبرز سلاسل الصيدليات في مصر، ستساهم في الشركة الجديدة بما تمتلكه من صيدليات قائمة وخبرات فنية في هذا المجال.

ويستهدف الصندوق السيادي و"بي إنفستمنتس" التي تعمل في مجال الاستثمار المباشر، ضخ زيادة رأسمال في الشركة الجديدة خلال العامين المقبلين لتقديم الخدمات لأكثر من 500 صيدلية في المحافظات الرئيسية بداية من سلسلة فروع صيدليات العزبي القائمة والتي تتجاوز 250 صيدلية إلى جانب المحافظات الأكثر احتياجا للخدمات الصحية والدوائية.

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي إن صيدلية العزبي هي الشريك الفني الرئيسي وتحتفظ بالحصة الأكبر في الشركة الجديدة.

وأضاف: "سنعمل معاً على التوسع محليا وإقليميا.. وسنقدم من خلال هذه الشراكة نموذج عمل جديد للصيدليات الفردية لدعم نموها وتطوير خدماتها".

وأشار الصندوق السيادي، الذي تأسس عام 2018، إلى أن قيمة تجارة الأدوية والمكملات الغذائية في مصر حاليا تتخطى 130 مليار جنيه، وبالتالي تعتبر منصة الاستثمار في مجال تجارة الأدوية الخاصة بصندوق مصر السيادى، فرصة استثمارية جيدة.

يذكر أن صيدلية العزبي تأسست عام 1975، وهي مملوكة لأحمد العزبي، الذي قال إنه متحمس لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري والشراكة مع صندوق مصر السيادي وبي انفستمنتس في هذا القطاع الاستراتيجي.

وأضاف العزبي أن "هذه الشراكة من شأنها تعزيز الطابع المؤسسي في قطاع تجارة الأدوية وإدارة الصيدليات كما يدعم خطط التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية على نطاق أوسع في مصر".