العالم اليوم - الدعم ينشر فيديو لـ "استسلام" عسكريين بمقر القيادة العامة

انتم الان تتابعون خبر الدعم ينشر فيديو لـ "استسلام" عسكريين بمقر القيادة العامة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 مايو 2023 04:19 مساءً - قالت قوات الدعم السريع إن 130 من أفراد القوات المسلحة السودانية الموجودين داخل مقر القيادة العامة سلموا أنفسهم.

ونشرت الصفحة الرسمية لقوات الدعم السريع على فيسبوك فيديو قالت إنه لأفراد من القوات المسلحة من داخل مقر القيادة العامة يسلمون أنفسهم لقوات الدعم السريع.

وأعلن الجيش السوداني، الأحد، أن "الموقف العملياتي مستقر" في جميع مدن البلاد، التي تشهد صراعا مسلحا بينه وبين قوات الدعم السريع منذ 3 أسابيع".

ورغم ذلك، تحدث الجيش عن "بعض المناوشات مع الميليشيا المتمردة (في إشارة إلى قوات الدعم السريع)، التي تتوزع في أجزاء من مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري)".

وأعلن الجيش القبض علي عدد من مسلحي قوات الدعم، وهروب مجموعة أخرى إلى غرب البلاد على متن 40 عربة.

محادثات جدة

وتأتي هذه التطورات تزامنا مع استضافة مدينة جدة السعودية ممثلين عن طرفي الصراع، لبحث سبل إنهاء الأزمة.

تأتي المحادثات في جدة في إطار مبادرة سعودية أميركية، تعد أول محاولة جادة لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.

وبينما يسعى الوسطاء إلى إيجاد مسار يفضي للسلام، أوضح طرفا الصراع أنهما سيناقشان فقط هدنة إنسانية، ولن يتفاوضا لإنهاء الحرب.

كما وصل مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، الأحد، إلى جدة لإجراء محادثات مع الجانبين.

ومنذ الخامس عشر من أبريل الماضي، أسفرت المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع عن مئات القتلى وعشرات الآلاف من المشردين.