«القاهرة الإخبارية»: مصر تقدم الخدمات لكل الوافدين من السودان فى قسطل

جدة - نرمين السيد - قال مصطفى عبد الفتاح، موفد "القاهرة الإخبارية" من معبر قسطل، إن وفدًا من منظمات أممية ومؤسسات دولية يزور معبر قسطل البرى فى مصر، لتفقد الأسر النازحة من السودان، جراء الاشتباكات التى وقعت بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع.





وأضاف عبد الفتاح، خلال رسالة على الهواء لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن الدولة المصرية تقدم الخدمات لكل الوافدين من السودان، كما تقدر المنظمات الدولية الدور الذى تقدمه جمهورية مصر العربية للنازحين. وأوضح أن معبر "قسطل" يقدم الخدمات والدعم لجميع الجنسيات من كل دول العالم القادمة من السودان، والتى تفضل العبور إلى مصر.

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