السعودية تطلق حملة تبرعات لمساعدة الشعب السودانى

جدة - نرمين السيد - وأوضح المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أنه سيجرى جمع التبرعات عبر المنصة، وكذلك من خلال تطبيق "ساهم" أو الحساب البنكى الموحد المخصص للحملة أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز.

وأكد أن الحملة تتضمن تقديم مساعدات إغاثية وطبية للمتضررين هناك، داعيًا الجميع إلى التبرع عبر منصة "ساهم" لأشقائهم فى السودان، مشيرا إلى أن المركز لا يقتطع من التبرعات أى رسوم إدارية وتصل لمستحقيها كاملة.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد وجها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكى، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتخفيف آثار الأوضاع التى يمر بها الشعب السودانى حاليا.