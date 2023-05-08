جدة - نرمين السيد - وأوضح المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أنه سيجرى جمع التبرعات عبر المنصة، وكذلك من خلال تطبيق "ساهم" أو الحساب البنكى الموحد المخصص للحملة أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز.
وأكد أن الحملة تتضمن تقديم مساعدات إغاثية وطبية للمتضررين هناك، داعيًا الجميع إلى التبرع عبر منصة "ساهم" لأشقائهم فى السودان، مشيرا إلى أن المركز لا يقتطع من التبرعات أى رسوم إدارية وتصل لمستحقيها كاملة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى العهد رئيس مجلس الوزراء السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد وجها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار أمريكى، وتنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتخفيف آثار الأوضاع التى يمر بها الشعب السودانى حاليا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تطلق حملة تبرعات لمساعدة الشعب السودانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.