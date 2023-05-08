وكانت داريا دوجينا قد قتلت فى إنفجار سيارة خلال أغسطس عام 2022، وهى ابنة الكاتب والفيلسوف الروسى ألكسندر دوجين، الذى يسمى بـ"عقل بوتين"، فى إشارة لتأثر الرئيس الروسى بفلسفته السياسية.
وبحسب التقرير، جاء تعليق رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية عندما سُئل عن الهجوم الذى تعرضت له الصحفية داريا دوجينا، حيث صرح: "ما سأقوله فى هذه المسألة هو أننا قتلنا، وسنواصل قتل الروس فى أى مكان فى العالم حتى النصر الكامل لأوكرانيا".
وردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات المسؤول الأوكرانى، مؤكدة أنها ضربة مباشرة للبيت الأبيض، وقالت إن "نظام كييف يعلن أن إدارة بايدن ترعى الإرهاب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس المخابرات الأوكرانية يتوعد بقتل الروس بجميع أنحاء العالم.. وموسكو ترد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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