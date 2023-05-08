رئيس المخابرات الأوكرانية يتوعد بقتل الروس بجميع أنحاء العالم.. وموسكو ترد

جدة - نرمين السيد - استعرض تقرير لقناة "القاهرة الإخبارية"، تهديدات رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، للروس، مؤخرًا، بعدما فجر تصريحًا يفتح ملف مقتل الصحفية داريا دوجينا.





وكانت داريا دوجينا قد قتلت فى إنفجار سيارة خلال أغسطس عام 2022، وهى ابنة الكاتب والفيلسوف الروسى ألكسندر دوجين، الذى يسمى بـ"عقل بوتين"، فى إشارة لتأثر الرئيس الروسى بفلسفته السياسية.

وبحسب التقرير، جاء تعليق رئيس الاستخبارات العسكرية الروسية عندما سُئل عن الهجوم الذى تعرضت له الصحفية داريا دوجينا، حيث صرح: "ما سأقوله فى هذه المسألة هو أننا قتلنا، وسنواصل قتل الروس فى أى مكان فى العالم حتى النصر الكامل لأوكرانيا".

وردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات المسؤول الأوكرانى، مؤكدة أنها ضربة مباشرة للبيت الأبيض، وقالت إن "نظام كييف يعلن أن إدارة بايدن ترعى الإرهاب".