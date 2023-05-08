وزير خارجية الأردن يطالب بحشد دعم مالى وسياسى لوكالة «أونروا»

جدة - نرمين السيد - ثمّن أيمن الصفدى، وزير الخارجية الأردنى، الدعم المستمر الذى تقدمه هولندا لمساعدة بلاده فى مواجهة التحديات الاقتصادية، وكذا أعباء اللجوء، سواءً على المستوى الثنائى أو عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبى.





وأضاف وزير الخارجية الأردنى، خلال مؤتمر صحفى نقلته "القاهرة الإخبارية "مع نظيره الهولندى فوبكه هويكسترا، أن هولندا شريك حقيقى لبلاده، وقدمت وتقدم الكثير للإسهام فى مواجهة هذا العبء (استضافة اللاجئين). وأوضح أن مؤتمر بروكسل للاجئين سينعقد وسيكون هنالك فرصة للحديث حول الدعم الدولى للاجئين السوريين والدول المستضيفة ولمنظمات الأمم المتحدة المعنية باللاجئين. وأشار إلى أن هناك نقصًا فى الدعم المتوفر لتلك المنظمات وللدول المستضيفة، داعيًا إلى تمكين هذه المنظمات والدول المستضيفة من تقديم سبل العيش الكريم للاجئين السوريين. وأشاد بدور وكالة أونروا لغوث وتشغيل لاجئى فلسطين، مشددًا على أنه لا يمكن الاستغناء عن دورها الحيوى، مثمنًا دعم هولندا للوكالة والتطلع للعمل مع المجتمع الدولى لحشد الدعم المالى والسياسى لها، حتى تستمر فى تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

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