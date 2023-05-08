نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر العضايلة : توافق عربي كامل على عودة سوريا لجامعة الدول العربية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 8 مايو 2023 05:03 مساءً - دوت الخليج :- قال ممثل الأردن لدى جامعة الدول العربية، السفير أمجد العضايلة، إن قرار عودة سوريا لجامعة الدول العربية، جاء بتوافق جميع الدول المشاركة.

وأكد: أن جلسة اليوم لم تشهد تصويتا على مشروع القرار المتعلق بعودة سوريا إلى المنظومة العربية، بل تم تبنيه من جميع الدول العربية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العضايلة : توافق عربي كامل على عودة سوريا لجامعة الدول العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.