زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب حماة السورية

زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب حماة السوريةأعلن الأردن، اليوم الاثنين، عن تعرض محافظة حماة السورية لزلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس "ريختر".

وأفاد مرصد الزلازل الأردني، بأن الزلزال ضرب حماة عند الساعة 12:25 ظهر اليوم، ويبعد عن العاصمة الأردنية عمّان 380 كيلو مترا، وعن حماة 80 كيلومترا، وفقا لوكالة أنباء "عمون" الأردنية.

وأضاف المرصد أن عدد من سكان المناطق المحيطة داخل الأراضي السورية شعروا بالزلزال بشكل محدود.

يشار إلى أن تركيا وسوريا، تعرضتا لزلزال مدمر، في شهر فبراير/ شباط الماضي، والذي تسبب في تعرّض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية العامة الأخرى، مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما أنه تم تسجيل مئات الهزات الارتدادية.