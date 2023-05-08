الصومال: تفكيك شبكة إرهابية خططت لشن هجمات فى مقديشو

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الإعلام الصومالية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم الإثنين، أن قوات المخابرات الوطنية ضبطت سترات ناسفة وعربة كانت الشبكة تنوى إدخالها إلى حديقة السلام لتنفيذ الهجوم، ونجحت فى تفكيك الشبكة الإرهابية.

وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية الصومالية نجحت فى تقليص الهجمات الإرهابية التى كانت تنفذها مليشيات "الخوارج" فى العاصمة مقديشو.