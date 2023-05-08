الدفاع الروسية: مقتل نحو 625 جنديا أوكرانيا ومرتزقا خلال 24 ساعة

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى تقريرها اليومى وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن فصائل هجومية واصلت عملياتها فى الجزء الغربى من أرتيوموفسك، وأن إجمالى خسائر العدو على محور دونيتسك خلال يوم بلغت أكثر من 380 من الجنود والمرتزقة الأجانب.
وأشارت إلى أن القوات الروسية قضت أيضا على ما يصل إلى 55 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك، وأكثر من 70 جنديا على محور كراسنى ليمان، وما يصل إلى 70 جنديا على محورى جنوب دونيتسك وزابوروجيه، وكذا أكثر من 50 جنديا على محور خيرسون.
وأوضحت أن خسائر العدو من المعدات العسكرية على المحاور المذكورة شملت 4 دبابات، ومدفع ذاتى الحركة "أكاتسيا"، وثلاثة مدافع هاوتزر "دى-20"، واثنين من طراز "دى-30"، ومدفع هاوتزر "مستا-بى"، وعددا من المدرعات والمركبات الخاصة.
وأضافت أن نيران القوات الروسية أصابت 96 وحدة مدفعية أوكرانية فى مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات فى 107 مناطق، كما تم تدمير 4 مستودعات ذخيرة للعدو فى دونيتسك وزابوروجيه، علاوة على مستودع للأسلحة والمعدات العسكرية فى خاركوف، فيما أسقطت الدفاعات الجوية 15 طائرة أوكرانية بدون طيار فى مناطق متفرقة.
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