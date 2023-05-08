البترا تتخطى حاجز نصف مليون زائر

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 8 مايو 2023 06:00 مساءً - دوت الخليج :- تجاوزت البترا أمس السبت، حاجز نصف مليون زائر من بداية العام الحالي، بحسب ما أعلن رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات.

وقال الفرجات إن عدد زوار البترا منذ بداية العام الحالي بلغ نحو 502 ألف زائر وفقاً للإحصائية الرسمية، متوقعا أن يصل عدد زوارها حتى منتصف العام الحالي، نحو 700 ألف.

وأضاف أن عدد زوار البترا الشهر الماضي بلغ 146687، منهم 126373 أجنبيا، و3356 عربيا، و14052 أردنيا.

وأوضح أن زوار البترا الشهر الماضي ارتفع بنحو137 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، و6 بالمئة مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2019.

ويُقام في البترا الشهر الحالي مهرجان ليالي البترا الوردية، الذي يشارك به فنانون عرب وعالميون، منهم الفنان محمد عبده، ما سيسهم في تعزيز الحركة السياحية في المنطقة.

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