العالم اليوم - قصة سودانيين فروا من الحرب فأصيبوا في حادث مروري بمصر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 مايو 2023 06:22 مساءً - تحقق النيابة العامة في مصر، في حادث إنقلاب حافلة نقل ركاب سياحية بمحافظة بني سويف، وكان على متنها 36 سودانيا فروا من بلادهم بسبب النزاع الدائر هناك، وأصيبوا في الحادث.

وكشف محافظ بني سويف، محمد هاني غنيم في تصريحات لموقع "دوت الخليج" أن: الحادث أسفر عن إصابة 36 سودانيا من ضيوف مصر الذين جاءوا إليها بعد الأحداث الأخيرة، فضلا عن إصابة اثنين مصريين.

الأتوبيس كان قادما من محافظة أسوان ومتجها إلى القاهرة، حينما وقع الحادث،السبت، على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية نزلة سنور في بني سويف.

الحافلة كانت تحمل عائلات كاملة وبينهم أطفال ولكن المصابين كان إجماليهم 38 بينهم 2 مصريين.

فور علمنا بالحادث وجهت جميع الأجهزة المعنية لتوفير اللازم، وتم نقل المصابين لمستشفى بني سويف التخصصي، كما تم توفير أماكن إقامة لغير المصابين لحين الاطمئنان على ذويهم. أغلب الإصابات كانت كسور في الأطراف وجروح في الرأس وهناك من خضع لجراحات عادية أو تجميلية وتم توفير اللازم لهم.

قمت بزيارة المصابين في المستشفى وقدمنا الرعاية الكاملة لهم، كما عملنا على دعم الأطفال السودانيين معنويا بتوزيع هدايا عليهم للتخفيف عنهم.

معظم المصابين غادروا المستشفى بعد تقديم اللازم لهم، وتم تقديم المساعدات لهم للتوجه إلى حيث يريدوين، ويتبقى عدد قليل يخضع للرعاية.

النيابة تحقق في الحادث واستمعت لشهادات المصابين والركاب لمعرفة أسباب الحادث، كما تم رفع الحافلة من على الطريق وتسيير حركة المرور.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر قصة سودانيين فروا من الحرب فأصيبوا في حادث مروري بمصر .. في رعاية الله وحفظة