العالم اليوم - الأرباح التشغيلية لـ"سكودا" التشيكية تقفز 61% بالربع الأول

انتم الان تتابعون خبر الأرباح التشغيلية لـ"سكودا" التشيكية تقفز 61% بالربع الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 مايو 2023 06:22 مساءً - قفزت الأرباح التشغيلية لشركة "سكودا أوتو" التشيكية لتصنيع السيارات بنسبة 60.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 542 مليون يورو (598 مليون دولار) في الربع الأول، كما زادت الإيرادات بمقدار الثلث إلى 6.8 مليار يورو، بحسب بيان الاثنين.

وأعلنت سكودا، وهي إحدى شركات مجموعة فولكس فاغن، في وقت سابق أن عمليات التسليم على مستوى العالم زادت في هذه الفترة 12.6 بالمئة. وقالت الشركة إنها شهدت استدامة في الطلب وإن ارتفاع المبيعات بجنوب وغرب أوروبا أدى إلى زيادة عمليات التسليم.

وتتطلع سكودا إلى التعافي هذا العام من نقص قطع الغيار الذي أثر على عمليات التسليم وفترات الانتظار في السنوات الثلاث الماضية.

وقالت الشركة "بعد التأثيرات الخارجية الأخيرة، التي أثرت سلبا على النتائج المالية للشركة، تمكنت سكودا أوتو من عكس هذا الاتجاه والعودة إلى المسار الصحيح".

وأضافت أن عمليات تسليم السيارة (سكودا إنياك) الكهربائية زادت 40.7 بالمئة في هذه الفترة.