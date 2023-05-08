مفوضية اللاجئين والجامعة العربية تتبنيان استراتيجية لمناهضة العنف

جدة - نرمين السيد - عقدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة المرأة) برعاية وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، الاجتماع الإقليمى حول "تنفيذ الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف فى وضع اللجوء، وخاصة العنف الجنسى، ضد النساء والفتيات"، الذى يعقد يومى 8-9 مايو 2023، بعمّان.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" ووفق بيان المنظمة الأممية تهدف الاستراتيجية إلى توفير إطار استرشادى عربى يدعم جهود الدول الأعضاء فى حماية اللاجئين من العنف، وخاصة العنف ضد النساء والفتيات، من خلال تعزيز الوقاية، والحماية، والاستجابة لجميع أشكال العنف، بما فى ذلك العنف الجنسى. ويشمل هذا الإطار اعتماد ومراجعة وتنفيذ التشريعات والسياسات بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية.

خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الإقليمى صرّحت السفيرة د.هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن "هذا الاجتماع يسلط الضوء على مسألة فى غاية الأهمية، وهى مسألة العنف ضد النساء والفتيات فى وضع اللجوء. فلا تزال النساء والفتيات يتعرضن لمخاطر متعددة فى ظل تصاعد حدة النزاعات وتفاقم أوجه عدم المساواة، ونعلم جميعًا أن النساء والفتيات فى وضع اللجوء يتعرضن للعنف بشكلٍ أكبر مقارنة بغيرهن، بسبب أوضاعهن الاجتماعية الصعبة، وعدم المساواة فى فرص حصولهن على التعليم، وضعف اندماجهن المهنى، وأيضًا بسبب قلة الموارد الاقتصادية التى تجعلهن غير قادرات على التحرر من العلاقات العنيفة التى يواجهنها وأكثر عرضة للاستغلال وسوء المعاملة".

وأعربت وفاء سعيد بنى مصطفى - وزيرة التنمية الاجتماعية، بالمملكة الأردنية الهاشمية، أنه "لا يمكن للحروب والنزاعات أن تكون رحيمة بأحد، لكنها تكون أكثر قسوة على النساء. وأن حتمية وجود النساء والفتيات كضحايا للنزاعات المسلحة، يستوجب إشراكهن فى عملية التفاوض وبناء السلام".

وأكد هاى شيلو، رئيس مكتب خدمات الحماية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنه فى مواجهة التحديات الحالية، تساعد الاستراتيجية على توفير إطار عمل مشترك فى المنطقة العربية للحكومات، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والشركاء الرئيسيين الآخرين، بما فى ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، والمنظمات المجتمعية، لتعزيز الوقاية والاستجابة للعنف المبنى على النوع فى سياق اللجوء".

وقالت براميلا باتين، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصَّة المعنية بالعنف الجنسى أثناء النزاعات: "لم يكن من الممكن أن يكون هناك موعد أنسب لعقد هذا الاجتماع لتوحيد صوت العالم العربى للوقوف مع النساء والفتيات المعرضات بشكل أكبر لخطر العنف الجنسى، والعنف القائم على النوع الاجتماعى فى حالات اللجوء والنزوح".

وأشارت ريم السالم، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه إلى "هناك العديد من الأسباب التى تجعل الدول ملزمة بمنع العنف ضد النساء والفتيات اللاجئات والمهاجرات اللائى يصلن من بلد آخر بحثًا عن الأمان. يعد القيام بذلك أيضًا أمرًا أساسيًا لحماية مستقبل البلد الذى يمر بأزمة. عندما يضمن بلد مضيف سلامة وأمن النساء والفتيات الهاربات من بلد ما، واللواتى يمثلن نصف مجتمعه، فإنه يساهم بشكل مباشر فى قدرة ذلك البلد على النهوض من جديد وإعادة بناء نفسه والازدهار".

قدم الاجتماع الإقليمى مجموعة من التوصيات تعكس الأولويات الإقليمية فى مجال الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات فى وضع اللجوء والاستجابة له فى المنطقة العربية.