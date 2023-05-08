نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الاردن : إيقاف العمل بقانون الدفاع جاء بعد إعلان كورونا أنها لم تعد حالة طوارئ صحية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 8 مايو 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- قال الناطق باسم الحكومة، فيصل الشبول، الأحد، إن قرار وقف العمل بقانون الدفاع جاء بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن جائحة كورونا لم تعد حالة طوارئ صحية عالمية.

وأوضح الشبول وزير الاتصال الحكومة ، أن قانون الدفاع يفعل في الأحوال الاستثنائية وبقرار من مجلس الوزراء وينتهي العمل به بإرادة ملكية سامية.

وقرر مجلس الوزراء التنسيب لجلالة الملك عبد الله الثاني باستصدار الإرادة الملكية السامية بوقف العمل في هذا القانون بعد أكثر من 3 سنوات على تطبيقه في 17 آذار 2020، حينما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن كورونا جائحة عالمية ووباء عالمي.

والجمعة، قالت منظمة الصحة العالمية، إنّ جائحة كورونا التي أودت خلال أكثر من ثلاث سنوات بأرواح "20 مليون شخص على الأقلّ" وأثارت فوضى اقتصادية وعمّقت انعدام المساواة، لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية , وفق المملكة .

وقال الشبول إن منظمة الصحة العالمية "أنهت كورونا كجائحة وبالتالي ستعود الحياة إلى طبيعتها في كل بلدان العالم ونحن منها".

وبصدور الإرادة الملكية السامية بوقف العمل بتنفيذ هذا القانون يعني "أن العودة إلى القوانين الأصلية ولدينا منظومة تشريعية متكاملة في المملكة ستعود إلى طبيعتها كما عادت الحياة إلى طبيعتها"، بحسب الشبول.

وتحدث الشبول عن بقاء أمري دفاع قبل صدور الإدارة الملكية، موضحا: "كانت أوامر الدفاع التي بقيت قليلة جدا ومنها أمرين هما الأمر الدفاع رقم 6 المعني بالحفاظ على الموظفين في القطاع الخاص الذي تضرر بفعل جائحة كورونا ...". وتابع "أما أمر الدفاع رقم 21 وهو تقديم المرافعات عن بعد في المحاكم والإبلاغات ... بواسطة الإنترنت".