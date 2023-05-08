سوريا : ضبط شحنة كبتاغون في طريقها إلى الأردن

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 8 مايو 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- أعلن "جيش سوريا الحرة"، الأحد، ضبط شحنة من حبوب الكبتاغون في منطقة التنف كانت معدة للتهريب عبر الأردن.

وفي آذار الماضي ضبط "جيش سوريا الحرة" كميات كبيرة من المخدرات في التنف، كانت معدة للتهريب إلى الأردن والخليج العربي، وذلك في عملية جرت بالتعاون مع قوات التحالف الدولي ، وفق ما نشرته " سوريا الاخبارية " .