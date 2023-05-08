إرادة ملكية بالموافقة على وقف العمل بقانون الدفاع

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 8 مايو 2023 07:06 مساءً - دوت الخليج :- صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على وقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية اعتبار من تاريخ 7 أيار 2023.

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