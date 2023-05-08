مقتل 7 جراء حرائق مستعرة بجبال الأورال الروسية

جدة - نرمين السيد - قال مسؤولون فى روسيا، إن 7 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، جراء حرائق مستعرة أتت على مساحات شاسعة فى منطقة جبال الأورال الروسية ودمرت مئات المنازل ودفعت السلطات للشروع فى إجلاء السكان وفتح تحقيقات للوقوف على أسبابها، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وتشيع حرائق الغابات فى أواخر الربيع والصيف بغابات روسيا الشاسعة وسهولها العشبية، لكن عددًا من الحرائق التى اندلعت فى الآونة الأخيرة أثارت شكوكًا فى وجود إهمال.

وامتدت الحرائق إلى بعض المناطق السكنية فى منطقة كورجان بجنوب روسيا، ما دفع ألكسندر كورينكوف، وزير الطوارئ، إلى زيارتها فى وقت مبكر اليوم الإثنين.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن مسؤولى الصحة قولهم: "لقى 6 أشخاص حتفهم حتى الآن فى حرائق منطقة كورجان وأصيب 14 آخرون".

وأضافت الوكالة أن شخصًا سابعًا توفى فى قرية كراسنى يار بمنطقة تيومين فى أثناء محاولته إطفاء حريق، وأصيب اثنان آخران.

وفتحت سلطات التحقيق فى كورجان المحلية تحقيقًا جنائيًا حول الحرائق.

وقالت السلطات فى بيان عبر الإنترنت: "بات اتساع نطاق الحريق ممكنًا بسبب الإهمال المحتمل من جانب المسؤولين المعنيين".

وبحلول مساء أمس الأحد، جرت السيطرة على حريق اندلع فى مستودع للبارود، كان أدى إلى إخلاء قرية صغيرة فى منطقة سفيردلوفسك.

وقالت سلطات الطوارئ المحلية: إن 53 حريقًا آخر ما زال مشتعلًا.

وأضافت وكالة تاس، أن أكثر من 54 ألف هكتار (209 أميال مربعة) من الغابات تحترق فى منطقة سفيردلوفسك، فيما يحاول نحو 4800 شخص ممن استجابوا لنداءات المساعدة إخماد النيران.