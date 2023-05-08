متحدث الجامعة العربية: سوريا جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أضاف السفير جمال رشدى أن سوريا عادت بالكامل إلى جامعة الدول العربية، لافتًا إلى أنه تم إنشاء لجنة تختص بمتابعة ما جاء فى بيان عمّان بشأن الأزمة السورية.

وأوضح أن بيان عمّان ناقش عددًا من الالتزامات التى تتعلق بجذور الأزمة السورية، مؤكدًا أن سوريا جزء لا يتجزأ تاريخيا من منظومة الأمن القومى العربى.

وتابع أن الدول العربية جميعها ترفض وجود قوات أجنبية على الأراضى السورية، وأن سوريا كيان كبير فى المنطقة العربية وما حدث بها أثّر بشكل كبير على أمن المنطقة ككل.