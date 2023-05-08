العالم اليوم - الناتو يتأهب عقب تصادم كاد يقع بين طائرتين روسية وبولندية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 مايو 2023 08:16 مساءً - قال مسؤول بحلف شمال الأطلسي إن وحدات الشرطة الجوية التابعة للحلف رفعت حالة التأهب عقب تصادم كاد يقع يوم الجمعة بين مقاتلة روسية وطائرة بولندية كانت في دورية لصالح الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).

وأضاف المسؤول اليوم الاثنين طالبا عدم ذكر اسمه "رفعت وحدات الشرطة الجوية بحلف شمال الأطلسي حالة تأهبها استجابة لسلوك خطير من طائرة عسكرية روسية في المحيط الجوي تجاه طائرة بولندية تابعة لفرونتكس فوق البحر الأسود بالقرب من رومانيا". وذكر المسؤول إن الحلف "يقظ" وأحال بقية الأسئلة إلى السلطات البولندية.

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