عاجل.. البرهان للقاهرة الإخبارية: إشكالية الدعم السريع هى الأطماع الشخصية

جدة - نرمين السيد - وأكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان لـ "القاهرة الإخبارية"، أن ما فعله الدعم السريع وصمة عار. وأوضح رئيس مجلس السيادة السودانى، أن هناك ضرر بالغ أصاب الأسر السودانية جراء هذه العملية الغادرة من جانب الدعم السريع.

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