الدفاع الروسية: مقتل 625 جنديا أوكرانيا

الدفاع الروسية: مقتل 625 جنديا أوكرانياأعلنت الدفاع الروسية، مقتل نحو 625 جنديا أوكرانيا على خمسة محاور قتال أساسية خلال اليوم الماضي، معظمهم على محور دونيتسك الذي تشكل أرتيوموفسك "باخموت" أسخن نقطة فيه.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن فصائل هجومية واصلت عملياتها في الجزء الغربي من أرتيوموفسك، وأن إجمالي خسائر العدو على محور دونيتسك خلال يوم بلغت أكثر من 380 من الجنود والمرتزقة الأجانب.

وأشارت إلى أن القوات الروسية قضت أيضا على ما يصل إلى 55 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك، وأكثر من 70 جنديا على محور كراسني ليمان، وما يصل إلى 70 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، وكذا أكثر من 50 جنديا على محور خيرسون.

وأوضحت أن خسائر العدو من المعدات العسكرية على المحاور المذكورة شملت أربع دبابات، ومدفع ذاتي الحركة "أكاتسيا"، وثلاثة مدافع هاوتزر "دي-20"، واثنين من طراز "دي-30"، ومدفع هاوتزر "مستا-بي"، وعددا من المدرعات والمركبات الخاصة.

وأضافت أن نيران القوات الروسية أصابت 96 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات في 107 مناطق .

كما تم تدمير أربعة مستودعات ذخيرة للعدو في دونيتسك وزابوروجيه، علاوة على مستودع للأسلحة والمعدات العسكرية في خاركوف، فيما أسقطت الدفاعات الجوية 15 طائرة أوكرانية بدون طيار في مناطق متفرقة.