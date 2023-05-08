العالم اليوم - محامية كاتبة تتهم ترامب باغتصابها: يعتقد أنه سينجو بفعلته

انتم الان تتابعون خبر محامية كاتبة تتهم ترامب باغتصابها: يعتقد أنه سينجو بفعلته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 مايو 2023 09:22 مساءً - قالت محامية إي.جين كارول، الكاتبة التي تتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب باغتصابها للمحلفين، الاثنين، إن تصريحات ترامب عن معاملته للنساء تضفي مصداقية على قضية موكلتها.

وخلال المرافعات الختامية في محاكمة مدنية بمحكمة اتحادية في مانهاتن، ذكّرت المحامية روبرتا كابلان المحلفين بشريط يحمل عنوان "الوصول إلى هوليوود" الذي يعود لعام 2005 كانوا قد شاهدوه أثناء المحاكمة ويتباهى فيه ترامب، بينما كان مكبر الصوت مفتوحا، بالإمساك بالنساء من أماكن حساسة قائلا "عندما تكون نجما، يسمحن لك بذلك".

وقالت كابلان: "إنه يعتقد أن النجوم مثله يستطيعون الإفلات من العقاب. يعتقد أنه يستطيع الإفلات من العقاب هنا"، وفق "رويترز"

وتنازل ترامب عن حقه في الإدلاء بشهادته في المحاكمة واختار ألا يقدم دفاعا عن نفسه مراهنا على أن المحلفين سيجدون أن كارول فشلت في رفع قضية مقنعة.

وكان من المقرر أن يقدم محاموه مرافعاتهم الختامية في وقت لاحق من الاثنين.

ولم يحضر ترامب حتى الآن المحاكمة، التي بدأت في 25 أبريل، لكنه قال للصحفيين في أيرلندا الخميس الماضي إنه "قد" يحضر.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية لويس كابلان، الذي ليس له صلة بمحامية كارول، إنه يتوقع أن يبدأ المحلفون مداولاتهم غدا الثلاثاء.

ورفعت كارول (79 عاما) دعواها القضائية العام الماضي ضد ترامب(76 عاما) مدعية أنه اغتصبها في غرفة تغيير الملابس في متجر بيرجدورف جودمان في مانهاتن في عام 1995 أو 1996، ثم شهر بها عندما أنكر حدوث ذلك.

ةتسعى كاتبة العمود الصحفي السابقة في مجلة (إل) إلى الحصول على تعويضات مالية غير محددة.