العالم اليوم - الملك تشارلز الثالث يشكر مغنيين على "هدية رائعة"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 مايو 2023 09:22 مساءً - شكر الملك تشارلز الثالث مغنيين شاركا في حفل التتويج، الذي أُقيم على شرفه بقلعة وندسور، على "هدية رائعة" مع انتهاء عطلة نهاية أسبوع طويلة ممتلئة بالاحتفالات، الاثنين.

ووسط الأبهة والزينة، تُوِج الملك تشارلز وزوجته كاميلا في كنيسة وستمنستر بلندن، السبت، في أكبر فعالية احتفالية في بريطانيا منذ 70 عاما.

وبلغت الاحتفالات أوجها الأحد في "حفل التتويج" الذي شارك فيه مغنون بينهم ليونيل ريتشي وكيتي بيري أمام أفراد العائلة المالكة وجمهور بلغ 20 ألفا في قلعة وندسور غربي لندن، وفق "رويترز".

وفي فقرة كوميدية مفاجئة بعد الحفل، قاطع تشارلز وكاميلا المغنيين ريتشي وبيري وهما ينقلان تجربتهما في العطلة الأسبوعية في البرنامج التلفزيوني (أميركان أيدول)، والمغنيان عضوان بلجنة تحكيم البرنامج.

وسأل الملك تشارلز المغني ريتشي عما إذا كان المغنيان سيبقيان "طوال الليل" في إشارة إلى إحدى أغنيات ريتشي الناجحة.

وسأل الملك وهو يضحك: "أردت فقط التحقق من مدة استخدامك لهذه القاعة؟".

وأضاف: "شكرا لك على الأداء الرائع، كان أداؤك مبهرا يا كيتي، حقا كان كذلك. وجودكما معا هنا هدية رائعة".

وبعد عطلة نهاية أسبوع مليئة بالحفلات والاحتفالات، يشهد الاثنين، الذي يوافق عطلة رسمية في بريطانيا بمناسبة التتويج، تكاتف آلاف المنظمات من برنامج تطوعي.

ومن المتوقع أن يشارك أفراد من العائلة المالكة ورئيس الوزراء ريشي سوناك وزعيم المعارضة في فعاليات (ذا بيج هيلب آوت) "المساعدة الكبيرة" في أنحاء البلاد.