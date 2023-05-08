العالم اليوم - البرهان: خروج " الدعم" من المناطق السكنية أساس وقف القتال

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 8 مايو 2023 09:22 مساءً - قال قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مساء الاثنين، إن أي وقف لإطلاق النار في السودان يحتاج إلى أسس صحيحة، وأبرزها إخراج قوات الدعم السريع من المناطق السكنية.

وأكد عبد الفتاح البرهان في مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية أن الجيش يسعى، من خلال المبادرة السعودية في جدة إلى وضع أسس حقيقية لوقف القتال.

وأوضح أن تلك الأسس تشمل:

الانسحاب من المناطق السكنية والخدمات.

إفراغ وسط العاصمة من الوجود العسكري

إخلاء منازل من القناصة والوجود العسكري، وبخلاف ذلك لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق نار.

وشدد على أنه لا حديث حاليا في هذه المرحلة عن محادثات سياسية بل وقف القتال والعمليات وعودة الطمأنينة المفقودة للمواطنين، "في ظل انتشار هذه العصابات".

وتابع: "نرحب بكل مبادرة تحقن دماء السودانيين وتبعد شبح الحرب الأهلية عن السودان".

وفد الجيش وفد السودان

وقال عبد الفتاح البرهان: "صحيح لدينا ممثلين (في محادثات جدة)".

وأضاف أن وفد الجيش يمثل السودان وحكومة السودان وليس فقط المؤسسة العسكرية، إذ يضم الوفد بعض الدبلوماسيين.

الوضع مستقر باستثناء الخرطوم

وقال البرهان إن الوضع مستقر في جميع الولايات باستثناء الخرطوم حيث تتحتمي بمساكن المواطنين ومراكز الخدمات خشية خدمات القوات المسلحة.

وأضاف أن الدعم السريع موجود في وسط المواطنين والمستشفيات ومقار الشرطة، ولا جود لهم في قواعدهم العسكرية ولا في ي موقع عسكري