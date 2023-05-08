البرهان لـ القاهرة الإخبارية: قوات الدعم السريع خائنة

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، إنه فى بداية الأمر كان يعتبر قوات الدعم السريع قوة حليفة ومساندة للقوات المسلحة، وكان يمدها بالأسلحة، كون تلك الأسلحة فى النهاية تعود للقوات المسلحة، كما كان يأمن لهم وجودهم فى مؤسسات الدولة، إذ كانوا متواجدين فى جميع مؤسسات الدولة بجانب القوات المسلحة.





وأضاف البرهان، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج ملف اليوم، مع الإعلامية أية لطفى، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن قوات الدعم السريع قامت بفعل غادر وخائن، وسددت بموجبه طعنة ليست فقط فى ظهر القوات المسلحة السودانية، ولكن طعنة لكل الشعب السودانى، كما تسببت تلك الأعمال الخائنة فى جميع المأسى التى يعيشها السودانيين الآن. وتابع: كل الأسر السودانية فى الخرطوم أصابها ضرر بالغ، بيوتها احتلت، وممتلكاتها نهبت، وخدماتها تعطلت، ضرر كبير أصاب الشعب السودانى وسكان الخرطوم على وجه الخصوص من هذه العملية الغادرة التى نظن أنها توصم قوات الدعم السريع وصمة عار لن تتخلى عن قيادتها أبدا.

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