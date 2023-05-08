القاهرة الإخبارية- البرهان: أشكر الرئيس السيسى والمصريين على ماقدموه لشعبنا

جدة - نرمين السيد - وأكد الفريق البرهان لـ "القاهرة الإخبارية"، أنه لا وجود لمتمردى الدعم السريع فى أى موقع عسكرى لكنهم يحتمون بالمواطنين، وأن جميع الولايات السودانية عدا الخرطوم تخلو حاليا من متمردى الدعم السريع. وأكد أنه لا مجال لأى حوار مع المتمردين دون وقف إطلاق النار وإلقاء السلاح، مشيرا إلى أن متمردو الدعم السريع يمارسون كل فعل ذميم بالمواطنين فى السودان. وأوضح "نرحب بكل المبادرات التى تحقن دماء السودانيين وتعيد للسودان استقراره.. ونرحب بأى مبادرة تعيد اللحمة الوطنية للشعب السودانى".

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