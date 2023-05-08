عبدالفتاح البرهان لـ القاهرة الإخبارية: الدعم السريع تحتمى بالمواطنين

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، إن جميع الولايات فى السودان خالية ممن يسموا أنفسهم قوات الدعم السريع، إذ أنهم ميليشيات متمردة، متابعا: "هناك بعض الوطنيين من قوات الدعم السريع انضموا لقوات المسلحة وهم محل ترحيب".





وأضاف البرهان، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "ملف اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية آية لطفى، على شاشة القاهرة الإخبارية، أن قوات الدعم السريع تتواجد فى وسط المواطنين، والمستشفيات، وفى مقار الشرطة، وفى المناطق الخدمية، فضلا عن وجودهم فى مناطق الخدمات التى حرم منها المواطنين. وتابع رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى: لكن لا وجود لقوات الدعم السريع فى مواقعهم العسكرية ولا وجود لهم فى أى موقع عسكرى، احتموا بالمواطنين، واحتموا بمواقع الخدمات، وسيتم تطهيرهم قريبا.

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