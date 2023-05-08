البرهان لـ القاهرة الإخبارية: نسعى لخروج الدعم السريع من الأحياء المدنية

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، إن الجيش السودانى يسعى لخروج قوات الدعم السريع من الأحياء المدنية من خلال المحادثات التى تجرى فى جدة، وإذا لم يتم تحقيق هذا الأمر فلا فائدة من أى تفاوض، كذلك يجب تفعيل هذا الأمر مع كل هدنة لوقف إطلاق النار.





وأضاف البرهان، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج ملف اليوم، الذى تقدمه الإعلامية آية لطفى، على شاشة القاهرة الإخبارية: "وقف إطلاق النار حتى فى الهدنة المؤقتة يجب أن يكون مصحوب بأن المستشفيات ومراكز الخدمة ومراكز الاتصالات، ومراكز الوقود، والمجمعات الخدمية، كلها يجب أن يتم إخلائها من القوات العسكرية عشان نقول للمواطنين نحن ندافع عنهم". وتابع رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى: "مصالح الشعب السودانى مقدمة على مصالح الجيش السودانى، أى وقف لإطلاق النار يجب أن يكون مصحوب بفتح الطرق، والمستشفيات، والخروج من المراكز الخدمية، ومحطات الكهرباء والمياه، وكيف نتحدث وهذه المرافق يتم التحكم فيها بواسطة أفراد ليس لهم خبرة، ويتصرفون بتصرفات ربما تخريبية".

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