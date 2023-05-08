جدة - نرمين السيد - قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، إنه يرحب بجميع المبادرات التى تحقن دماء الشعب السودانى، وكل مبادرة تبعد شبح الحرب الأهلية عن السودان، فضلا عن التأييد لكل مبادرة تعيد اللحمة الوطنية وتعيد للسودان استقراره وأمنه.





وأضاف البرهان، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "ملف اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية آية لطفى، على شاشة "القاهرة الإخبارية": "المبادرة الجارية الآن فى جدة نحن رحبنا بها وكل المبادرات نرحب بها، الآن لدينا صحيح ممثلين، هؤلاء ممثلين لحكومة السودان وليس للقوات المسلحة فقط، لأن لديهم بعض الدبلوماسيين موجودين ضمن الوفد". وتابع رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى: "هذه المبادرة نحن نسعى فى أن تضع أسس حقيقة لوقف القتال، تشتمل على الانسحاب من المناطق السكنية، الانسحاب من مناطق الخدمات، إخلاء منازل المواطنين العزل من القناصة، ومن الاحتلال المسلح، وخلاف ذلك، لا يمكن أتحدث عن وقف لإطلاق نار، ولا يمكن أتحدث عن أى عمل يمكن أن يتم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبدالفتاح البرهان لـ القاهرة الإخبارية: نرحب بأى مبادرة تحقن دماء شعبنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.