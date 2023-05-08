البرهان يشيد بـ تغطية القاهرة الإخبارية لأحداث السودان

جدة - نرمين السيد - وجه الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى، الشكر والتقدير لقناة القاهرة الإخبارية، على اهتمامها بشعب السودان، وشأن السودان، من خلال التغطية المستمرة لما يحدث على الأرض هناك.





وأضاف "البرهان"، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامية أية لطفى على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن متمردى الدعم السريع الذى يسيطر عليها محمد حمدان دقلو، وشقيقة عبد الحريم، يحاولان ابتلاع السودان، بواسطة القوة العسكرية. وتابع رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى: "دقلو عجز عن ابتلاع السودان بالطرق السلمية والمساومات، وهما الآن يحاولان ابتلاعه بواسطة القوة العسكرية فقط، وحميدتى يخوض الحرب من أجل أطماعه الشخصية فقط"

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